Терапевт Драпкина предупредила о возможном ухудшении самочувствия из-за перепадов погоды
По словам терапевта Оксаны Драпкиной, типичные для весны погодные перепады и колебания атмосферного давления могут вызывать ухудшение самочувствия – некоторые люди особенно чувствительны к ним.
«К перепадам температуры и атмосферного давления весной особенно чувствительны дети, женщины, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями», - рассказала Оксана Драпкина.
Терапевт заметила, что здоровые люди не страдают от перепадов самочувствия. Тем не менее, погодные изменения (например, снижение температуры воздуха) оказывают определенное воздействие на кровеносные сосуды. В частности, сосуды могут сужаться, и может произойти повышение кровяного давления. Если уже имеются проблемы с нестабильностью АД и склонность к гипертензии, то подобные сосудистые реакции могут вызвать ухудшение самочувствия.
Также на перепады погоды могут болезненно реагировать люди с низким кровяным давлением – гипотоники.
«При приближении циклона страдают люди с пониженным артериальным давлением. Они чувствуют слабость, тошноту, головокружение и порой даже обморочное состояние, головную боль, снижение настроения, раздражительность, тревожность, - сообщила Оксана Драпкина.
По словам медика, гипотоникам в условиях погодных колебаний особенно важен доступ свежего воздуха, также им следует пить достаточно воды. Для поднятия тонуса можно выпить немного крепкого чая или кофе – не более трех чашек за день.
Если давление повышено, то следует больше отдыхать, избегать волнения, придерживать легкого рациона, временно отказаться от кофеина.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы опасные для человека количества алкоголя и тонизирующих напитков.
Оксана Драпкина
Здоровье
заведующая кафедрой, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук
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