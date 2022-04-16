Терапевт Драпкина предупредила о возможном ухудшении самочувствия из-за перепадов погоды

«К перепадам температуры и атмосферного давления весной особенно чувствительны дети, женщины, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями», - рассказала Оксана Драпкина.

«При приближении циклона страдают люди с пониженным артериальным давлением. Они чувствуют слабость, тошноту, головокружение и порой даже обморочное состояние, головную боль, снижение настроения, раздражительность, тревожность, - сообщила Оксана Драпкина.