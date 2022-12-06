Врач: заразиться инфекцией при доставке посылок вполне возможно

«Получатель может заразиться респираторными и кишечными инфекциями. Патогены на поверхности могут сохраняться определенный промежуток времени».

«При доставке может пройти не так много времени, чтобы патоген инактивировался – и тогда клиент рискует заразиться через собственные руки, которыми контактировал с зараженной поверхностью», – предупредил Коновалов.

Инфекционист Коновалов прокомментировал в интервью вероятность заражения в связи с доставкой посылок. Он заявил «Газете.ру»:Врач заметил, что если курьер, доставляющий посылку адресату, болен, то при чихании и кашле он может спровоцировать попадание на ее поверхность зараженных частиц. Также патогены могут переходить на поверхность с рук, которыми он трогает свое лицо, нос.Врач-инфекционист добавил, что отдельные возбудители инфекций, развивающихся в кишечнике, тоже обладают высокой жизнестойкостью, выживая во внешней среде на протяжении нескольких дней. Это означает, что попав через чьи-то грязные руки на посылку, они могут заразить адресата – также через руки. Таким образом можно занести в организм шигеллу, сальмонеллу, кампилобактер, кишечную палочку, вирус гепатита А, норовирус, ротавирус. Учитывая это, посылку после получения будет не лишним обработать антисептиком и не оставлять ее в квартире (тем более, не класть на поверхности, которых могут касаться другие домочадцы). Кроме того, нужно тщательно мыть руки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы свиного гриппа требуют обращения к врачу

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