Врач: заразиться инфекцией при доставке посылок вполне возможно
Врач-инфекционист Иван Коновалов рассказал, какими инфекциями можно заразиться, получив доставленную курьером посылку.
Инфекционист Коновалов прокомментировал в интервью вероятность заражения в связи с доставкой посылок. Он заявил «Газете.ру»:
«Получатель может заразиться респираторными и кишечными инфекциями. Патогены на поверхности могут сохраняться определенный промежуток времени».
Врач заметил, что если курьер, доставляющий посылку адресату, болен, то при чихании и кашле он может спровоцировать попадание на ее поверхность зараженных частиц. Также патогены могут переходить на поверхность с рук, которыми он трогает свое лицо, нос.
«При доставке может пройти не так много времени, чтобы патоген инактивировался – и тогда клиент рискует заразиться через собственные руки, которыми контактировал с зараженной поверхностью», – предупредил Коновалов.
Врач-инфекционист добавил, что отдельные возбудители инфекций, развивающихся в кишечнике, тоже обладают высокой жизнестойкостью, выживая во внешней среде на протяжении нескольких дней. Это означает, что попав через чьи-то грязные руки на посылку, они могут заразить адресата – также через руки. Таким образом можно занести в организм шигеллу, сальмонеллу, кампилобактер, кишечную палочку, вирус гепатита А, норовирус, ротавирус. Учитывая это, посылку после получения будет не лишним обработать антисептиком и не оставлять ее в квартире (тем более, не класть на поверхности, которых могут касаться другие домочадцы). Кроме того, нужно тщательно мыть руки.
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Иван Коновалов
Здоровье
доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук
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