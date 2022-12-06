Угроза инфаркта: ощущения в руках могут указывать на критическое сужение артерий

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руки

В некоторых случаях инфаркту предшествуют некоторые ощущения в руках и кистях.

Предшественником инфаркта является атеросклероз, при котором внутри стенок средних и крупных артерий разрастается значительное количество жировых отложений (бляшек), блокирующих приток крови к сердцу. Атеросклероз вызывает повреждения кровеносных сосудов, что в конечном итоге приводит к сердечным приступам (если его не лечить). По данным Сосудистого института Нью-Йорка, накопление бляшек в артериях может вызывать симптомы в виде ощущений в руках.

Эксперты констатируют: если такие ощущения возникают, это может указывать на критическое сужение артерий – более чем на 70 процентов.

К ним, в частности, относятся
  • Усталость предплечий.
  • Незаживающие повреждения.
  • Холодная кожа.
  • Жжение или покалывание в руках.
  • Боль в руках.
Специалисты советуют обратиться к врачу и проверить состояние сосудов при возникновении этих проблем. Помимо ощущений в руках, на атеросклероз и сужение артерий могут также указывать одышка, стеснение или боль в груди, возникающие во время физической нагрузки

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В то же время медики отмечают, что иногда люди могут жить долгое время с закупоркой артерий, не испытывая неприятных симптомов. Такое бессимптомное течение атеросклероза приводит не только к возникновению инфарктов, но и может стать причиной нестабильной стенокардии, внезапной сердечной смерти. Все это говорит о важности профилактических обследований сердечнососудистой системы.

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