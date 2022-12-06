Угроза инфаркта: ощущения в руках могут указывать на критическое сужение артерий
В некоторых случаях инфаркту предшествуют некоторые ощущения в руках и кистях.
Предшественником инфаркта является атеросклероз, при котором внутри стенок средних и крупных артерий разрастается значительное количество жировых отложений (бляшек), блокирующих приток крови к сердцу. Атеросклероз вызывает повреждения кровеносных сосудов, что в конечном итоге приводит к сердечным приступам (если его не лечить). По данным Сосудистого института Нью-Йорка, накопление бляшек в артериях может вызывать симптомы в виде ощущений в руках.
Эксперты констатируют: если такие ощущения возникают, это может указывать на критическое сужение артерий – более чем на 70 процентов.
К ним, в частности, относятся
- Усталость предплечий.
- Незаживающие повреждения.
- Холодная кожа.
- Жжение или покалывание в руках.
- Боль в руках.
В то же время медики отмечают, что иногда люди могут жить долгое время с закупоркой артерий, не испытывая неприятных симптомов. Такое бессимптомное течение атеросклероза приводит не только к возникновению инфарктов, но и может стать причиной нестабильной стенокардии, внезапной сердечной смерти. Все это говорит о важности профилактических обследований сердечнососудистой системы.
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