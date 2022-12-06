Боль в груди при кашле может быть симптомом плеврита

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боль в груди

По словам врача, боль в груди при кашле говорит о возможном скрытом в этой области воспалении.

Когда кругом циркулируют респираторные вирусы, кашель становится привычным явлением. Он не обязательно должен вызывать сильное беспокойство, но если кашель сопровождается болью в груди, это может сигнализировать о чем-то серьезном – таким предупреждением поделился Андреа Билле, торакальный хирург больницы Лондон Бридж (Великобритания).

«Плеврит описывает состояние, при котором воспаляется плевра – два больших тонких слоя ткани, отделяющие легкие от грудной стенки. Наиболее частым симптомом этого состояния является острая боль в груди, которая усиливается при дыхании», - цитирует врача издание Express.

По словам специалиста, у человека с плевритом плевра воспаляется и подвергается трению, когда легкое расширяется. Это может происходить при глубоком вдохе, кашле, чихании или смехе – в такие моменты и чувствуется острая, колющая боль в пораженной области. Боль может локализоваться в одном месте или иррадиировать в плечи и спину.

Другие симптомы плеврита.
  • Сбивчивое дыхание
  • Кашель
  • Лихорадка и озноб
  • Быстрое, поверхностное дыхание
  • Необъяснимая потеря веса
  • Боль в горле, за которой следуют боль и отек суставов.
Специалист посоветовал посетить врача при возникновении перечисленных симптомов. Если, помимо сильной боли в груди, возникают также кашель с кровью, тошнота или потливость, обратиться к врачу нужно незамедлительно.

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Эксперт добавил, что болью в груди могут также проявляться пневмония, бронхит.

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