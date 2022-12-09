Врач Мясников: часть людей болеют свиным гриппом бессимптомно

«Около десяти процентов зараженных свиным гриппом могут быть бессимптомными», - сообщи медик в личном Telegram-канале.

«Они могут не знать, что стали переносчиками вируса, и поэтому неумышленно будут заражать других», - сказал об этом известный доктор.

Доктор Мясников сообщил: одна из опасностей свиного гриппа состоит в том, что заболевание принимает бессимптомную форму.Мясников добавил, что такие люди переносят вирус, заражая им других. При этом они не догадываются о происходящем, как и о том, что больны свиным гриппом из-за отсутствия его типичных тяжелых симптомов.Мясников добавил, что грипп легче предотвратить, чем лечить. Он посоветовал россиянам прививаться, поскольку именно вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики этого заболевания. Врач констатировал, что сезон гриппа продлиться до середины весны (апрель), так что сделать прививку сейчас совсем не поздно – она начнет действовать как защитный фактор через две недели после получения препарата.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при свином гриппе возможны неблагоприятные неврологические симптомы вплоть до судорог и помутнения сознания.

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