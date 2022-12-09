Врач Абанина предупредила о возможных судорогах при свином гриппе
Врач Ольга Абанина назвала признаки тяжелой формы свиного гриппа и заявила, что при таком течении заболевание может привести к появлению судорог.
Врач Абанина рассказала в интервью, что может указывать на тяжелый свиной грипп (H1N1).
«Признаками тяжелого течения заболевания являются нарастание температуры тела или сохранение высокой лихорадки более трёх дней», - объяснила специалист, беседуя с ре с URA.RU.
Свиной грипп печально известен тем, что в тяжелых случаях вызывает неблагоприятные неврологические симптомы вплоть до появления судорог или спутанного сознания.
«Изменение со стороны нервной системы – заторможенность или гипервозбудимость, сильная головная боль, головокружение, судороги», - перечислила Ольга Абанина.
Также медик назвала другие возможные симптомы тяжелого течения гриппа H1N1.
- Кровь в мокроте.
- Одышка, возникающая в состоянии покоя.
- Изменение цвета лица (бледность, синюшный оттенок). Боли в груди, ощущаемые во время дыхания, кашля.
- Снижение артериального давления.
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Ольга Абанина
Здоровье
декан медицинского факультета Университета «Синергия» кандидат медицинских наук
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