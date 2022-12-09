Врач Абанина предупредила о возможных судорогах при свином гриппе

«Признаками тяжелого течения заболевания являются нарастание температуры тела или сохранение высокой лихорадки более трёх дней», - объяснила специалист, беседуя с ре с URA.RU.

«Изменение со стороны нервной системы – заторможенность или гипервозбудимость, сильная головная боль, головокружение, судороги», - перечислила Ольга Абанина.

Кровь в мокроте.

Одышка, возникающая в состоянии покоя.

Изменение цвета лица (бледность, синюшный оттенок). Боли в груди, ощущаемые во время дыхания, кашля.

Снижение артериального давления.

Врач Абанина рассказала в интервью, что может указывать на тяжелый свиной грипп (H1N1).Свиной грипп печально известен тем, что в тяжелых случаях вызывает неблагоприятные неврологические симптомы вплоть до появления судорог или спутанного сознания.Также медик назвала другие возможные симптомы тяжелого течения гриппа H1N1.Абанина добавила, что у пожилых людей одним из осложнений тяжелого свиного гриппа может стать тромбоз.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки часто допускаются при лечении простуды и гриппа дома

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.