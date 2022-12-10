Здоровая микрофлора кишечника помогает защититься от свиного гриппа

«Питание является основным фактором, влияющим на иммунитет, так как порядка 80% иммунной системы организма базируется в кишечнике. Полноценный рацион на постоянной основе может быть профилактикой вирусных заболеваний, включая свиной грипп», - сообщила специалист, беседуя с Ura.ru.

Сотникова посоветовала в интервью употреблять в пищу продукты, способствующие росту полезных бактерий в кишечнике – это, по словам специалиста, является одним из способов защититься от заболевания свиным гриппом.Любовь Сотникова отметила, что ослаблению иммунитета препятствуют ферменты, а также пептидные гормоны, содержащиеся в костном бульоне. Кроме того, рацион в сезон инфекций должен быть наполнен овощами, зеленью, ферментированными продуктами в виде несладких кисломолочных изделий, квашеной капусты.В свою очередь, добавила эксперт, здоровье микрофлоры кишечника страдает от несбалансированного питания, большого количества поедаемых сластей, мучного. В этом случае способность организм сопротивляться циркулирующим вирусам значительно снижается.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие ошибки часто допускаются в домашнем лечении простуды и гриппа.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.