Какие ошибки допускают большинство людей при лечении простуды и гриппа дома

«В сезон инфекций люди часто принимают витамин С, но доказательств того, что это помогает, – крайне немного. Согласно некоторым исследованиям, благодаря его приему простуда может пройти быстрее, однако свидетельства пока еще довольно неубедительны»,- заявил фармацевт Садик Аль-Хассан.

«Лечения непосредственно простуды и гриппа не существует, главное – облегчить симптомов. Можно принимать парацетамол, помогающий снизить температуру, а также пить много воды», - констатировали фармацевты

Британские фармацевты Садик Аль-Хассан и Майк Хьюитсон рассказали изданию The Sun о распространенных ошибках, совершаемых большинством людей, которые лечат сезонные вирусные инфекции в домашних условиях. Одной из таких ошибок специалисты назвали убежденность в том, что с помощью витамина С можно излечиться от ОРВИ.Также он скептично высказался о пользе эхинацеи. Этому растению приписывается способность стимулировать иммунную систему, благодаря чему организм может быстрее справляться с простудой или гриппом. По словам фармацевта, проведенные исследования показали, что прием эхинацеи может в некоторой степени способствовать профилактике ОРВИ, но при заболевании эффективность средства весьма невысока, болеть меньше оно не помогает.Гораздо более серьезной ошибкой эксперты назвали использование антибиотиков. Специалисты подчеркивают: простуда и грипп – это вирусные инфекции, они не лечатся антибиотиками, чей эффект является антибактериальным. От ОРВИ как таковых не существует лекарств. Препараты, которые обычно назначаются заболевшим, лишь устраняют неприятную симптоматику.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в чем состоит отличие свиного гриппа от обычного.

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