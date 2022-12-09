Какие ошибки допускают большинство людей при лечении простуды и гриппа дома

110 Фото: https://unsplash.com/photos/gGIxh0iBx2I
лечение ОРВИ

Одной из ошибок в лечении ОРВИ дома фармацевты считают прием людьми витамина С.

Британские фармацевты Садик Аль-Хассан и Майк Хьюитсон рассказали изданию The Sun о распространенных ошибках, совершаемых большинством людей, которые лечат сезонные вирусные инфекции в домашних условиях. Одной из таких ошибок специалисты назвали убежденность в том, что с помощью витамина С можно излечиться от ОРВИ.

«В сезон инфекций люди часто принимают витамин С, но доказательств того, что это помогает, – крайне немного. Согласно некоторым исследованиям, благодаря его приему простуда может пройти быстрее, однако свидетельства пока еще довольно неубедительны»,- заявил фармацевт Садик Аль-Хассан.

Также он скептично высказался о пользе эхинацеи. Этому растению приписывается способность стимулировать иммунную систему, благодаря чему организм может быстрее справляться с простудой или гриппом. По словам фармацевта, проведенные исследования показали, что прием эхинацеи может в некоторой степени способствовать профилактике ОРВИ, но при заболевании эффективность средства весьма невысока, болеть меньше оно не помогает.

В лечении коронавируса люди допускают опасные ошибки


Гораздо более серьезной ошибкой эксперты назвали использование антибиотиков. Специалисты подчеркивают: простуда и грипп – это вирусные инфекции, они не лечатся антибиотиками, чей эффект является антибактериальным. От ОРВИ как таковых не существует лекарств. Препараты, которые обычно назначаются заболевшим, лишь устраняют неприятную симптоматику.

Врачи назвали главные ошибки в лечении гриппа и простуды


«Лечения непосредственно простуды и гриппа не существует, главное – облегчить симптомов. Можно принимать парацетамол, помогающий снизить температуру, а также пить много воды», - констатировали фармацевты

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в чем состоит отличие свиного гриппа от обычного.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Эксперты назвали лучшие домашние средства от простуды и гриппа
Назван лучший витамин от простуд и гриппа
Фатальные ошибки в лечении коронавируса дома назвал Александр Мясников
Теги : лечение ОРВИ, домашнее лечение, ошибки в лечении