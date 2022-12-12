Врач: заменять таблетки йодида калия водорослями небезопасно

«Можно быть уверенным, что из 200 мкг вещества, содержащегося в таблетке, до места действия дойдет как минимум 190 мкг», – уточнила Берковская, беседуя с «Москвой 24».

«В нашей йододефицитной популяции злоупотребление им часто приводит к йодиндуцированному тиреотоксикозу», - констатировала медик.

Берковская отметила в интервью, что таблетки йодида позволяют точнее рассчитывать дозировку. К тому же врачам хорошо известно, как они усваиваются. Средство обладает свойством всасываться с минимальными потерями – практически на 95 процентов.Говоря о содержании йода в водорослях, медик сообщила, что его концентрация варьируется от вида к виду. Также невозможно заранее сказать, сколько именно йода усвоится организмом. Поэтому всегда возникает риск того, что организм будет испытывать его недостаток, либо, наоборот, вещество будет получено с избытком, что тоже небезопасно.Берковская добавила, что многие люди принимают йод в виде добавок или часто едят водоросли, находя это полезным. Но такой самодеятельный прием без предварительных анализов и консультации с врачом чреват переизбытком микроэлемента, что негативно сказывается на щитовидной железе.Кроме того, йодид калия, который был прописан врачом, небезопасно заменять водорослями еще и потому, что в флора в загрязненной морской воде впитывает опасные для здоровья соли тяжелых металлов в виде мышьяка, алюминия, свинца и других.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким категориям людей нужно отказываться от употребления кофе.

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