Восполнение железодефицита: какую форму железа лучше выбрать?

«Железодефицит нужно лечить препаратами железа. Какое железо выбрать? Железо бывает двух- и трехвалентное. Двухвалентное всасывается лучше. Для усвоения трехвалентного железа оно должно предварительно быть восстановлено до двухвалентного (например, под действием аскорбиновой кислоты)», — отмечает эксперт.

Чтобы понять, есть ли у вас дефицит железа, нужно проверить показатели ферритина. Минимально допустимое значение в анализах — 30, но лучше, когда ферритин равен вашему весу в килограммах или даже выше. Референсные показатели лабораторий от 30 до 200.Что касается форм, то самыми популярными и доступными являются оксиды и неорганические соли, как правило это сульфат. Усваиваются они хорошо, но вот на слизистую желудка оказывают весьма агрессивное воздействие. Поэтому возможны побочные явления со стороны ЖКТ.Несмотря на это, выше указанные формы все равно активно используются и часто назначаются именно благодаря их эффективности с точки зрения усвоения и невысокой стоимости.Второе поколение препаратов железа представлено фумаратом, сукцинатом, глюконатом. Отличаются также хорошей усвояемостью, не так агрессивны в части побочек.Но наиболее безопасными для организма и эффективными эксперт считает хелатные формы железа. Они почти не дают побочных эффектов со стороны ЖКТ и лучше всего усваиваются.Однако для быстрого восполнения железодефицита принимать их нужно в дозировке не менее 75-85 мг. Иначе нехватку железа придется компенсировать годами.