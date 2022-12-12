Врач Михалева объяснила, кому не нужно пить кофе
Некоторым категориям людей кофе вреден, об этом напомнила врач Оксана Михалева.
Медик объяснила в интервью, кому не нужно пить ароматный тонизирующий напиток.
«Кофеин вреден для определенных групп людей, несмотря на его полезные свойства в некоторых случаях», - сказала Михалева, беседуя с агентством «Прайм».
Вот кому нужно исключить кофе из рациона.
- Дети.
- Беременные, а также кормящие женщины.
- Люди с повышенным артериальным давлением.
Ранее невролог Игорь Мацокин сообщил, что привычка пить кофе на протяжении дня для взбадривания может быть вредной для здоровья. Переработка кофеина снижает в организме количество аденозинтрифосфорной кислоты, которая важна для поддержания функций обмена веществ. По словам врача, когда организм теряет ресурсы и не успевает их восполнять, его иммунитет ослабевает, ухудшается работу систем и органов тела.
Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах, способных разрушать состояние поджелудочной железы.
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Оксана Михалева
ЗОЖ
врач-диетолог, эндокринолог
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