Врач Михалева объяснила, кому не нужно пить кофе

«Кофеин вреден для определенных групп людей, несмотря на его полезные свойства в некоторых случаях», - сказала Михалева, беседуя с агентством «Прайм».

Дети.

Беременные, а также кормящие женщины.

Люди с повышенным артериальным давлением.

Медик объяснила в интервью, кому не нужно пить ароматный тонизирующий напиток.Вот кому нужно исключить кофе из рациона.Оксана Михалева отметила, что получаемый в большом количестве кофеин способствует нарушению сердечного ритма. Кормящая женщина, употребляющая кофе, увеличивает риск того, что у ребенка появится анемия. Прием кофе нарушает усвоение организмом питательных веществ, включая важные микроэлементы (железо), витамины. Также может ухудшиться всасывание лекарств – не стоит увлекаться напитком, принимая препараты от диабета, остеопороза.Ранее невролог Игорь Мацокин сообщил, что привычка пить кофе на протяжении дня для взбадривания может быть вредной для здоровья. Переработка кофеина снижает в организме количество аденозинтрифосфорной кислоты, которая важна для поддержания функций обмена веществ. По словам врача, когда организм теряет ресурсы и не успевает их восполнять, его иммунитет ослабевает, ухудшается работу систем и органов тела.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , способных разрушать состояние поджелудочной железы.

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