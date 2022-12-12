Два симптома сигнализируют о начинающейся грыже позвоночника

«Тянущие боли в спине, а также приступы сильной боли в ногах и руках являются первыми признаками грыж и протрузий межпозвоночных дисков».

Врач предупредил в интервью, что к возникновению грыж позвоночника предрасположены не только те, кто поднимает тяжести, но и люди, ведущие малоподвижный образ жизни, имеющие слабые, нетренированные мышцы корпуса. Грыжа возникает, когда травмируются межпозвонковые диски – сквозь трещины в них просачивается жидкое содержимое, начиная давить на нервы. Такие травмы дисков являются следствием их слабости из-за нехватки получаемых из крови питательных веществ, которую провоцирует недостаток движения, ухудшающий кровообращение.Говоря о симптомах, которые сигнализируют о начинающейся грыже позвоночника, врач Нурмухаметов объяснил изданию «Лайф»:Также специалист указал на симптомы, требующие оперативного обращения к врачу – это прострелы боли в корпусе, онемение и слабость в конечностяхРенат Нурмухаметов посоветовал для профилактики грыжи регулярно выполнять упражнения по укреплению мышц корпуса и не поднимать тяжестей, не зная, как правильно это делать. Людям с сидячей работой нужно каждый час вставать со стула, разминаться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в спине и грыжи могут возникать из-за использования смартфона.

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