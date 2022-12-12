Два симптома сигнализируют о начинающейся грыже позвоночника
Нейрохирург Ренат Нурмухаметов: при межпозвонковой грыже сильная боль может ощущаться в руках, ногах.
Врач предупредил в интервью, что к возникновению грыж позвоночника предрасположены не только те, кто поднимает тяжести, но и люди, ведущие малоподвижный образ жизни, имеющие слабые, нетренированные мышцы корпуса. Грыжа возникает, когда травмируются межпозвонковые диски – сквозь трещины в них просачивается жидкое содержимое, начиная давить на нервы. Такие травмы дисков являются следствием их слабости из-за нехватки получаемых из крови питательных веществ, которую провоцирует недостаток движения, ухудшающий кровообращение.
Говоря о симптомах, которые сигнализируют о начинающейся грыже позвоночника, врач Нурмухаметов объяснил изданию «Лайф»:
«Тянущие боли в спине, а также приступы сильной боли в ногах и руках являются первыми признаками грыж и протрузий межпозвоночных дисков».
Также специалист указал на симптомы, требующие оперативного обращения к врачу – это прострелы боли в корпусе, онемение и слабость в конечностях
Ренат Нурмухаметов посоветовал для профилактики грыжи регулярно выполнять упражнения по укреплению мышц корпуса и не поднимать тяжестей, не зная, как правильно это делать. Людям с сидячей работой нужно каждый час вставать со стула, разминаться.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в спине и грыжи могут возникатьиз-за использования смартфона.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ренат Нурмухаметов
Здоровье
нейрохирург, канидат медицинских наук, заведующий травматолого-ортопедическим отделением ЦКБ РАН
Оставить комментарий