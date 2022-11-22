Боль в спине и грыжи могут возникать из-за использования смартфона

«Голова наклонена вперед и вниз, плечи ссутулены, рука согнута в локте. При этом человек не поднимает телефон к лицу, а опускает лицо к телефону», - уточнила специалист, беседуя с «Газетой.Ru».

«Осложнением могут быть межпозвонковые грыжи, боли в спине – люмбаго, ишиас, радикулопатии». - конкретизировала Александра Чистякова.

Врач Чистякова рассказала в интервью: у людей, не выпускающих смартфон из рук, формируется специфическая поза, известная как SMART-осанка.Чистякова отметила, что человек, у которого возникает SMART-осанка, подвергается разного рода неврологическим нарушениям. Одним из них является туннельный синдром – нарушение, характеризуемое проблемами с подвижностью рук, кистей, болями и онемением в них из-за защемления нерва.Другая типичная проблема, связанная с использования смартфона – это шейный остеохондроз. Необходимость держать шею в определенном положении при работе с гаджетом многократно усиливает нагрузку на позвоночник, что чревато возникновением последствий в виде разных неприятностей со спиной.Врач добавила, что искривление осанки, возникающее у самых рьяных пользователей смартфона, провоцирует хронические головные и шейные боли. Кроме того, негативные изменения с позвоночником у них могут посодействовать смещению внутренних органов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка пить кофе натощак может привести к развитию диабета.

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