Усталость может довести до больного сердца и инсульта

«Проявляется повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна, утратой способности к длительному умственному и физическому напряжению, непереносимостью громких звуков, яркого света и резких запахов», - сообщила медик о том, как проявляется данный синдром.

«Если после продолжительного отпуска человек идет на работу уставшим или опустошённым, то, скорее всего, это астенический синдром или эмоциональное выгорание».

Чувство усталости хорошо знакомо практически каждому взрослому человеку, но проблема хронической усталости является более серьезным и опасным явлением, чем рядовое переутомление. Инна Мальцева рассказала в интервью «Лайф», что ощущение упадка сил при синдроме хронической усталости становится постоянным и не прекращается после периода отдыха или сна, а также сопровождается эмоциональными, психологическими проблемами – слезливостью, повышенной раздражительностью. Кроме того, при хронической усталости человека начинает подводить память.Мальцева добавила: если человек испытывает усталость от недостатка отдыха или сна, он может быстро восстановиться, взяв паузу, – например, после двух-трех дней отдыха снова почувствует, что готов вернуться к делам. В случае синдрома хронической усталости такое «лечение» пользы не приносит.Специалист отметила, что хроническая усталость нередко возникает после периода сильного напряжения, перегрузок – это сигнал того, что организмом были превышены имевшиеся ресурсы. Мальцева констатировала, что лечить такое состояние, как и депрессию, нужно у психиатра. Если его не корректировать, то возможны опасные последствия: в частности, у человека могут обостряться хронические патологии, развиться ишемическая болезнь сердца, инсульт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким внешним признакам можно определить, что человек пребывает в хроническом стрессе.

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