Пять признаков того, что человек пребывает в хроническом стрессе

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Люди часто не осознают, что находятся в состоянии стресса.

Многим кажется, что стресс выражается в очевидных негативных эмоциях и переживаниях. Но хотя это действительно так, стресс является сложным состоянием, и понять, насколько глубоко оно укоренилось, бывает сложно. Люди могут не знать, что именно стресс вызывает их физические и психические проблемы. Это происходит в связи с тем, что тело и мозг начинают приспосабливаться к нему и продолжать работать, несмотря на угнетенную психику. Однако при наблюдении со стороны можно заметить некоторые признаки того, что человек пребывает в хроническом стрессе.

Постоянный мониторинг ленты в телефоне. Постоянное стремление быть в курсе всех событий и новостей, постоянное чтение какой угодно информации – один из показателей страха потери контроля, являющегося отражением стрессового состояния.

Навязчивые мысли. В стрессе человек теряет способность спокойно размышлять, анализировать и страдает от того, что мысленно накручивает себя. При этом в своих переживаниях постоянно возвращается к одной и той же проблеме, словно не замечая того, что жизнь является более многогранной.

Постоянная критика себя. Человек, находящийся в состоянии хронического стресса, также очень неуверен в себе, скептически оценивает свою работу, свои возможности, свое положение в семье.

Сравнение себя с другими. Еще одним признаком неуверенности в себе, возникающей в результате стресса, является сравнение себя с другими – не в свою пользу. Такое самоуничижение только увеличивает уровень беспокойства и стресса.

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Усталость. Хронический стресс сначала истощает энергию психического состояния, а затем сказывается физически. Человек можете постоянно чувствовать сонливость, усталость, непродуктивность и нежелание работать, информирует The Health Site.

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