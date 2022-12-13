Уровень интеллекта человека и его здоровье связаны

«Чем выше IQ человека, тем лучше его здоровье».

«Одни и те же гены могут влиять на здоровье и на интеллект».

Журнал Intelligence опубликовал данные, свидетельствующие, что уровень интеллекта человека и его здоровье находятся в прямой связи друг с другом. В частности, люди с высоким IQ также, как правило, наделены отменным здоровьем.Научные специалисты, представляющие Венский университет, проанализировали информацию, полученную в ходе тринадцатилетних наблюдений за состоянием когнитивного, физического и психологического здоровья 11 тысяч человек старше 50 лет. Вывод, сделанный австрийскими исследователями, совпадает с уже высказывавшейся в прошлом гипотезой:В то же время ученые не обнаружили, что существуют какие-то поведенческие факторы, которые бы определяли данную взаимосвязь. Авторы работы считают, что связь интеллекта и здоровья может иметь генетическую природу:Насколько справедлива эта версия, исследователи намерены проверить в новых изысканиях.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает улучшить защиту от заражения простудой и гриппом.

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