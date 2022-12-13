Три простых совета фармацевта улучшают защиту от заражения простудой и гриппом

Фармацевт Карен Бейкер рассказала в интервью изданию Express о мерах защиты от зимних респираторных болезней – простуды, гриппа, коронавируса.Совет фармацевта: в сезон инфекций нужно часто мыть руки с мылом, а также тщательнее следить за чистотой поверхностей, к которым приходится прикасаться.Активная и сильная иммунная система улучшает защиту от заражения простудой и гриппом. Чтобы избежать ее ослабления, специалист рекомендует достаточно спать, придерживаться сбалансированного рациона, оставаться физически активным, совершать пешие прогулки на свежем воздухе, а также находить время, чтобы снимать стресс и расслабляться.Кроме того, поддержку иммунитету зимой оказывает прием витамина D. Также нужно стремиться к тому, чтобы в рационе было достаточно продуктов, содержащих витамин С – его получение поддерживает хорошее состояние слизистых, служащих барьером для вирусных частиц.Фармацевт констатирует: в зимние месяцы важно пить чистую воду – достаточное увлажнение играет важную роль в том, как тело сопротивляется инфекциям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как нужно провести первые три дня при заболевании гриппом.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.