Какой бывает боль из-за камней в почках

«Главным признаком того, что камни в почках зашевелились или не менее серьезно попросились наружу, является сильнейшая боль – такая, что на стену полезете», - рассказала врач NEWS.ru.

Специалист назвала в интервью очень сильную боль в пояснице главным симптомом камней в почках. Также она может отдавать в паховую область, живот.Безгина добавила, что болевой синдром, возникающий, когда камни в этом органе начинают «двигаться», известен как почечная колика. Испытываемый при этом дискомфорт считается одним из самых мучительных состояний.Безгина добавила, что также пострадавший человек в такой момент может испытывать тошноту, головокружение, лихорадку с высокой температурой и ознобом. В некоторых случаях возникают болевой шок, потеря сознания.Врач порекомендовала при острой, необычно сильной боли в пояснице незамедлительно вызывать скорую помощь. Человеку в этом случае выполняется УЗИ и по его результатам принимается решение о дальнейшей терапии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется больная поджелудочная железа.

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