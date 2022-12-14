Врач Романенко назвала самые опасные симптомы больной поджелудочной железы

«Это могут быть болевые ощущения в верхней половине живота, иногда иррадиирующие в спину», - сказала специалист «Москве 24».

«Это выраженный болевой синдром, повышение температуры, слабость, боль, тошнота, рвота».

Врач Романенко перечислила в интервью симптомы, по которым узнается больная поджелудочная железа. Одним из них являются болевые ощущения после еды.Кроме того, патологическое состояние железы, производящей пищеварительные ферменты, ведет к несварению и появлению характерных признаков. Ими являются возникающие после принятия пищи вздутие, метеоризм, спазмы, бурление, жидкий стул. Романенко подчеркнула, что заметив подобные нарушения, нужно обязательно консультироваться с врачом.К числу наиболее опасных, подсказала медик, относятся симптомы, возникающие на фоне воспаления поджелудочной железы – острого панкреатита, панкреонекроза.Романенко констатировала, что развитие воспалительного процесса в поджелудочной (особенно острого) является «крайней, неотложной ситуацией», когда необходимо срочное обращение к врачам. В этом случае возникает опасность самоуничтожения железы, которая может начать переваривать саму себя. Человек в таких обстоятельствах рискует жизнью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем опасен для человека ДВС-синдром, который развивается при свином гриппе.

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