Врач Романенко назвала самые опасные симптомы больной поджелудочной железы
Терапевт Татьяна Романенко: узнать о проблемах с поджелудочной можно по дискомфорту, возникающему после приема пищи.
Врач Романенко перечислила в интервью симптомы, по которым узнается больная поджелудочная железа. Одним из них являются болевые ощущения после еды.
«Это могут быть болевые ощущения в верхней половине живота, иногда иррадиирующие в спину», - сказала специалист «Москве 24».
Кроме того, патологическое состояние железы, производящей пищеварительные ферменты, ведет к несварению и появлению характерных признаков. Ими являются возникающие после принятия пищи вздутие, метеоризм, спазмы, бурление, жидкий стул. Романенко подчеркнула, что заметив подобные нарушения, нужно обязательно консультироваться с врачом.
К числу наиболее опасных, подсказала медик, относятся симптомы, возникающие на фоне воспаления поджелудочной железы – острого панкреатита, панкреонекроза.
«Это выраженный болевой синдром, повышение температуры, слабость, боль, тошнота, рвота».
Романенко констатировала, что развитие воспалительного процесса в поджелудочной (особенно острого) является «крайней, неотложной ситуацией», когда необходимо срочное обращение к врачам. В этом случае возникает опасность самоуничтожения железы, которая может начать переваривать саму себя. Человек в таких обстоятельствах рискует жизнью.
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Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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