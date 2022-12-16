Кому нельзя принимать ванну: объясняет врач

«В горячей воде тело быстро нагревается, и механизмы естественного охлаждения организма не срабатывают. При этом увеличивается частота сердечных сокращений и пульс, создается дополнительная нагрузка на сердце», - объяснила Ирина Юзуп изданию «Спорт-экспресс».

повышенная температура тела

тромбоз

варикозное расширение вен

заболевания дыхательных путей, туберкулез,

гинекологические заболевания, вызванные инфекцией.

Медик рассказала в интервью, кому противопоказано принимать ванну. Юзуп отметила, что дети, пожилые люди, а также беременные женщины не должны находиться в ванне с горячей водой.Кроме того, горячая ванна под запретом для людей с болезнями сердца.Гипотоникам эта гигиеническая процедура также противопоказана. Специалист уточнила, что в атмосфере горячей воды и пара происходит расширение сосудов. В результате без того низкое давление может понизиться еще больше – человеку это грозит потерей сознания.Среди других нарушений, способных сделать прием горячей ванны опасным для человека, врач выделила следующие:Ирина Юзуп добавила, что частое принятие ванны высушивает кожу, лишая ее естественного жирового слоя, обеспечивающего защиту. Вместе с этим ослабевает и иммунитет.Ранее портал MedikForum.ru писал о распространенных привычках , способствующих появлению тромбоза.

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