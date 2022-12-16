Кому нельзя принимать ванну: объясняет врач
Людям с болезнями сердца и сосудов принимать горячую ванну не рекомендуется, констатировала врач Ирина Юзуп.
Медик рассказала в интервью, кому противопоказано принимать ванну. Юзуп отметила, что дети, пожилые люди, а также беременные женщины не должны находиться в ванне с горячей водой.
Кроме того, горячая ванна под запретом для людей с болезнями сердца.
«В горячей воде тело быстро нагревается, и механизмы естественного охлаждения организма не срабатывают. При этом увеличивается частота сердечных сокращений и пульс, создается дополнительная нагрузка на сердце», - объяснила Ирина Юзуп изданию «Спорт-экспресс».
Гипотоникам эта гигиеническая процедура также противопоказана. Специалист уточнила, что в атмосфере горячей воды и пара происходит расширение сосудов. В результате без того низкое давление может понизиться еще больше – человеку это грозит потерей сознания.
Среди других нарушений, способных сделать прием горячей ванны опасным для человека, врач выделила следующие:
- повышенная температура тела
- тромбоз
- варикозное расширение вен
- заболевания дыхательных путей, туберкулез,
- гинекологические заболевания, вызванные инфекцией.
Ранее портал MedikForum.ru писал о распространенных привычках, способствующих появлению тромбоза.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Юзуп
Здоровье
врач-педиатр, нутрициолог, кандидат медицинских наук
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