Лежать в горячей ванне более пяти минут оказалось опасно

"Не следует принимать дольше 5 минут горячие ванны с температурой до 40 градусов. В ванне с водой до 35 градусов возможно пребывание до 15 минут", - пояснил Фролов.

Долгое нахождение в горячей воде приводит к расширению сосудов и понижению артериального давления. Это может привести к тому, что человек потеряет сознание. Также горячие ванны строго противопоказаны при диабете, поскольку понижают уровень сахара в крови до опасных отметок.Использование высоких температур с жесткими мочалками и агрессивными моющими средствами часто приводит к образованию микротрещин в коже, а также провоцирует её быстрое старение и сухость.