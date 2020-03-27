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Лежать в горячей ванне более пяти минут оказалось опасно

Горячая ванна

Горячая ванна наносит вред сердечно-сосудистой системе и коже человека. Поэтому её принимать нужно не более пяти минут. Такое мнение высказал врач Василий Фролов. Примечательно, что прогревание в бане с контрастными ванными медик назвал полезными, а долгое лежание в горячей ванне - опасным.

"Не следует принимать дольше 5 минут горячие ванны с температурой до 40 градусов. В ванне с водой до 35 градусов возможно пребывание до 15 минут", - пояснил Фролов.

Долгое нахождение в горячей воде приводит к расширению сосудов и понижению артериального давления. Это может привести к тому, что человек потеряет сознание. Также горячие ванны строго противопоказаны при диабете, поскольку понижают уровень сахара в крови до опасных отметок. 

Использование высоких температур с жесткими мочалками и агрессивными моющими средствами часто приводит к образованию микротрещин в коже, а также провоцирует её быстрое старение и сухость.
Теги : ванна, горячая вода, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, старение кожи
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