Врач заявил о более тяжелом течении гриппа по сравнению с коронавирусом

947 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/woman-on-couch-with-medication_3143767.htm#page=2&query=disease&position=29&from_view=search&track=sph
болеть ОРВИ

По словам забайкальского врача Константина Шаповалова, коронавирус сегодня протекает у заболевших людей не так тяжело, как грипп.

Врач предупредил о вероятности нового локдауна


Шаповалов заявил журналистам, что заболевание, вызываемое заражением гриппом, имеет в настоящее время более тяжелую форму по сравнению с коронавирусом из-за реакции иммунитета. На протяжении последних лет иммунитет к коронавирусной инфекции у граждан только укреплялся за счет перенесенного опыта болезней и массовой вакцинации. Предпринимаемые меры защиты поспособствовали резкому снижению заболеваемости гриппом, и на сегодня массовый иммунитет к нему довольно слаб.

Астма и ожирение - худшее сочетание при тяжелом течении коронавируса


«Грипп протекает с сильной симптоматикой, с лихорадкой, интоксикацией и головными болями. Коронавирус за счет приобретенного иммунитета и за счет прививок протекает не так тяжело», - сказал Шаповалов в коментарии ГТРК «Чита».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомамможно узнать заражение свиным гриппом. Врач-терапевт Валерия Румянцева объяснила, что его симптоматика в целом схожа с проявлением обычного гриппа, но некоторые состояния указывают именно на свиной грипп. В их числе диарея, тошнота, боль при дыхании, светобоязнь.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Константин Шаповалов
Константин Шаповалов
Здоровье
проректор Читинской медакадемии, главный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Забайкальского края, доктор медицинских наук, профессор
Читать MedikForum.ru в
Врач рассказала, когда грипп протекает в тяжелой форме
В больницы попадает 17% детей с коронавирусом
Чем грозит грипп после коронавируса
Теги : грипп, коронавирус, Константин Шаповалов