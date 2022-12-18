Врач заявил о более тяжелом течении гриппа по сравнению с коронавирусом

«Грипп протекает с сильной симптоматикой, с лихорадкой, интоксикацией и головными болями. Коронавирус за счет приобретенного иммунитета и за счет прививок протекает не так тяжело», - сказал Шаповалов в коментарии ГТРК «Чита».

Шаповалов заявил журналистам, что заболевание, вызываемое заражением гриппом, имеет в настоящее время более тяжелую форму по сравнению с коронавирусом из-за реакции иммунитета. На протяжении последних лет иммунитет к коронавирусной инфекции у граждан только укреплялся за счет перенесенного опыта болезней и массовой вакцинации. Предпринимаемые меры защиты поспособствовали резкому снижению заболеваемости гриппом, и на сегодня массовый иммунитет к нему довольно слаб.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно узнать заражение свиным гриппом. Врач-терапевт Валерия Румянцева объяснила, что его симптоматика в целом схожа с проявлением обычного гриппа, но некоторые состояния указывают именно на свиной грипп. В их числе диарея, тошнота, боль при дыхании, светобоязнь.

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