По каким симптомам можно узнать заражение свиным гриппом

«Есть симптомы, сигнализирующие, что у вас именно свиной грипп: диарея, тошнота, болезненные ощущения при дыхании, светобоязнь», – сказала врач изданию «Подмосковье сегодня».

Медик Румянцева сообщила в интервью, что свиной грипп важно своевременно диагностировать и следовать лечению, чтобы не допустить возможных осложнений. Именно они составляют главную угрозу инфекции для человека.Специалист объяснила, что свиной грипп проявляется теми же симптомами, что обычный. Как правило, они возникают спустя несколько дней после инфицирования, хотя инкубационный период может быть и значительно более коротким, составлять всего несколько часов. Вот эти симптомы – высокая температура, мышечная и головная боль, кашель, насморк, тяжелое дыхание.По отдельным явлениям можно узнать заражение именно свиным гриппом, добавила Румянцева.Коварным свойством этого заболевания медик назвала быстрое развитие пневмонии. Воспаление легких у человека, зараженного свиным гриппом, может возникнуть всего спустя несколько дней с момента появления первых признаков инфекции. Также на фоне этого заболевания часто поражается ЦНС – человек испытывает галлюцинации, симптомы энцефалита, менингита.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие меры , предпринимаемые при лечении простуды и гриппа, являются бесполезными.

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