Врач Жемчугов назвал симптомы начавшегося менингита
Боль в глазах может быть одним из признаков начавшегося менингита, об этом рассказал инфекционист Владислав Жемчугов.
Менингит представляет собой очень острую инфекцию, его возникновение может стать осложнением гриппа. При менингите воспаляются мозговые оболочки головного, спинного мозга, и последствия такого воспаления могут быть тяжелыми, предупредил Жемчугов.
В интервью инфекционист назвал первоначальные симптомы менингита
- Крайне сильная головная боль.
- Боль в глазах.
- Простудные покашливания.
- Насморк.
«Очень специфический признак – если человек лежит на ровной поверхности, но не может поднять прямую ногу. Если кто-то поднимает его ногу, то он вскрикивает от боли в шеи, в голове», - уточнил врач, беседуя с радиостанцией «Говорит Москва».
Владислав Жемчугов подчеркнул, что при названных выше симптомах нужно как можно быстрее обратиться за помощью к врачам.
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Владислав Жемчугов
Здоровье
врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук
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