Врач Жемчугов назвал симптомы начавшегося менингита

Крайне сильная головная боль.

Боль в глазах.

Простудные покашливания.

Насморк.

«Очень специфический признак – если человек лежит на ровной поверхности, но не может поднять прямую ногу. Если кто-то поднимает его ногу, то он вскрикивает от боли в шеи, в голове», - уточнил врач, беседуя с радиостанцией «Говорит Москва»

Менингит представляет собой очень острую инфекцию, его возникновение может стать осложнением гриппа. При менингите воспаляются мозговые оболочки головного, спинного мозга, и последствия такого воспаления могут быть тяжелыми, предупредил Жемчугов.В интервью инфекционист назвал первоначальные симптомы менингитаВладислав Жемчугов подчеркнул, что при названных выше симптомах нужно как можно быстрее обратиться за помощью к врачам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные состояния могут вызывать у человека одышку.

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