Как различается одышка, которую вызывают опасные состояния

«Если по различным причинам доставка кислорода нарушается, то повышение содержания углекислого газа в крови влияет на дыхательный центр, и он дает команду организму дышать чаще», - объяснила медик «Лайфу».

«Одной из причин одышки является механическое препятствие для поступления воздуха в легкие, что происходит при тяжелых аллергических реакциях, отеке гортани. Инородное тело, попавшее в гортань или бронхи, также вызовет одышку и кашель», - дополнила Чернядьева.

Кардиолог Юлия Чернядьева сообщила в интервью, что ощущение одышки может возникнуть у вполне здорового человека, но также его способны активировать разные опасные состояния. Врач отметила, что одышка – это, прежде всего, сигнал организма о недостатке кислорода. В ее случае у человека меняется частота, ритм, глубина дыхания.Чернядьева добавила, что одышку могут провоцировать анемия, пневмония, инсульт. У здоровых людей ее вызывают физические перегрузки, при этом на тяжесть одышки влияют вес, артериальное давление.Помимо того, одышка может быть следствием забитых мокротой бронхов в случаях бронхита или их спазмов при бронхиальной астме.Одним из наиболее опасных состояний вызывающих одышку, является тромбоэмболия легочной артерии, возникающая из-за попадания в легкие сгустка крови, который когда-то образовался в венах ног. На ее развитие указывают боль в груди, учащенное сердцебиение, отек в одной конечности.В тех случаях, когда помимо одышки наблюдается также высокая температура, можно заподозрить пневмонию. Если же она возникает в обстоятельствах нагрузки, при подъеме по лестнице, причиной может оказаться ишемическая болезнь сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что уборка снега может привести к внезапной остановке сердца.

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