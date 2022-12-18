Как различается одышка, которую вызывают опасные состояния

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одышка

Кардиолог Юлия Чернядьева: одышку могут вызывать анемия, пневмония, инсульт головного мозга.

Кардиолог Юлия Чернядьева сообщила в интервью, что ощущение одышки может возникнуть у вполне здорового человека, но также его способны активировать разные опасные состояния. Врач отметила, что одышка – это, прежде всего, сигнал организма о недостатке кислорода. В ее случае у человека меняется частота, ритм, глубина дыхания.

«Если по различным причинам доставка кислорода нарушается, то повышение содержания углекислого газа в крови влияет на дыхательный центр, и он дает команду организму дышать чаще», - объяснила медик «Лайфу».

Чернядьева добавила, что одышку могут провоцировать анемия, пневмония, инсульт. У здоровых людей ее вызывают физические перегрузки, при этом на тяжесть одышки влияют вес, артериальное давление.

«Одной из причин одышки является механическое препятствие для поступления воздуха в легкие, что происходит при тяжелых аллергических реакциях, отеке гортани. Инородное тело, попавшее в гортань или бронхи, также вызовет одышку и кашель», - дополнила Чернядьева.

Помимо того, одышка может быть следствием забитых мокротой бронхов в случаях бронхита или их спазмов при бронхиальной астме.

Одним из наиболее опасных состояний вызывающих одышку, является тромбоэмболия легочной артерии, возникающая из-за попадания в легкие сгустка крови, который когда-то образовался в венах ног. На ее развитие указывают боль в груди, учащенное сердцебиение, отек в одной конечности.

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В тех случаях, когда помимо одышки наблюдается также высокая температура, можно заподозрить пневмонию. Если же она возникает в обстоятельствах нагрузки, при подъеме по лестнице, причиной может оказаться ишемическая болезнь сердца.

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Юлия Чернядьева
Юлия Чернядьева
Здоровье
врач-кардиолог
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