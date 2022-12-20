Последствиями гриппа могут стать проблемы с легкими и сердцем

«Грипп – это сильный стресс для организма, удар фактически по всем органам и системам. Поэтому спектр осложнений может быть самый разнообразный, но наиболее уязвимы легкие», - предупредил Александр Горелов.

«Возможно поражение сердца и практически всех других органов и систем», - подчеркнул он.

Горелов проинформировал, какие последствия может иметь перенесенный грипп. Он сообщил «Известиям», что распространенным осложнением инфекции является гриппозная пневмония. По словам эксперта, легкие при гриппе могут пострадать наиболее сильно.Эпидемиолог уточнил, что риск заболевания гриппом является сегодня наиболее высоким для детей до 5 лет, а также для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Их иммунитет может быть недостаточно сильным, чтобы отразить атаку вирусом. В свою очередь, подростки часто заражаются, поскольку их социальная активность бывает очень высокой.Горелов добавил, что последствием гриппа также может стать поражение сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал об отличи и свиного гриппа H1N1 от коронавируса.

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