Терапевт Яковлев указал на отличие свиного гриппа H1N1 от коронавируса

«свиной грипп H1N1 отличается от коронавирусной инфекции более острым началом».

«Ковидом тяжело болели в 2020-2021 годах. Сейчас он протекает с малой симптоматикой, в более легком течении», - констатировал Сергей Яковлев в комментарии для «АиФ».

Профессор Яковлев указал на отличие свиного гриппа от коронавируса, заявив в интервью, чтоМедик объяснил, что означает острое начало гриппа. По словам Яковлева, заболевший человек ощущает сильную лихорадку с температурой тела под 40 градусов. Помимо этого, возникает болевой синдром: болит голова, болят мышцы, суставы, глаза, и боли могут быть очень интенсивными. Вдобавок человека одолевает резкая слабость, продолжительная сонливость.Профессор Яковлев подчеркнул, что такая клиническая картина является на сегодня характерным течением для свиного гриппа.Что касается коронавирусной инфекции, терапевт отметил, что она стала протекать у людей значительно мягче, чем в период своего пика.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие меры по лечению простуды и гриппа, предпринимаемые людьми, являются в общем бесполезными.

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