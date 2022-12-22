Реаниматолог рассказал, как можно помочь человеку с алкогольным отравлением

«Тем, кто отравился алкогольными напитками, нужна срочная помощь. И оказать ее можно до приезда бригады скорой помощи», - пояснил Старков, беседуя с «Лентой.ру».

«Если состояние пострадавшего вызывает опасение, кожа побледнела, дыхание кажется ненормальным и прерывистым, необходимо вызвать скорую помощь», - посоветовал реаниматолог.

Специалист рассказал в интервью, как можно помочь человеку с алкогольным отравлением. Такое отравление возникает вследствие употребления повышенной концентрации этилового спирта, который содержат в себе алкогольные напитки. Врач напомнил, что алкогольные токсины повреждают печень, головной мозг, миокард. Кроме того, атрофируется функция контроля – человек может не отреагировать на тошноту и рвоту, захлебнуться ею во сне.Медик порекомендовал уложить сильно опьяневшего человека на бок, чтобы предотвратить риск несчастного случая при рвоте. Кроме того, нужно следить за его дыханием, пульсом. В случае остановки дыхания может потребоваться непрямой массаж сердца.Старков отметил, что если пострадавший в сознании, можно попытаться вызвать у него рвоту искусственно, чтобы из организма вышел алкоголь, не успевший всосаться. Для этого, например, можно дать ему выпить побольше теплой воды.Ранее портал MedikForum.ru писал об опасном действии алкоголя на морозе.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.