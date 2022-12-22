Специалист предупредил об опасном действии алкоголя на морозе

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шампанское

Ощущение тепла от выпитого спиртного на морозе является обманчивым и коварным предупредил специалист.

В интервью заслуженного спасателя РФ Александра Гофштейна прозвучало мнение об опасности приема алкоголя на морозе.

«Может возникнуть ложное ощущение, что тело согрелось», - заметил он.

Гофштейн объяснил, что подобное чувство согревания возникает из-за первой реакции организма на алкоголь – расширения кровеносных сосудов. Но следом за этим идет обратная реакция:

«Наступает спазм сосудов и кровообращение ухудшается».

По словам Александра Гофштейна, в подпитии на морозе человек способен незаметно для себя заснуть и замерзнуть.  Специалист дал совет: если человек после приема алкоголя в гостях находится лишь в очень легком опьянении, ему лучше не выходить на мороз – нужно переждать стадию действия спиртного в тепле.

Медик рассказал, почему опасно согреваться алкоголем на морозе


«Если вы в гостях, лучше попроситесь лечь в коридоре. Но не выходите на мороз!» - подчеркнул спасатель в коментарии телеканалу 360
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В свою очередь, диетолог Елена Соломатина порекомендовала за несколько часов до новогоднего застолья выпить небольшое количество спиртного. Это станет стимулом для печени начать вырабатывать фермент, ответственный за переработку алкоголя – организм таким образом будет лучше подготовлен к предстоящему празднику. Также Соломатина посоветовала не смешивать напитки из разного сырья.

Почему на морозе нельзя согреваться алкоголем?


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Александр Гофштейн
Александр Гофштейн
Здоровье
заслуженный спасатель РФ
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Теги : вред алкоголя, холодная погода, Александр Гофштейн