Быстро возникающие синяки могут говорить о развитии рака крови
Врач-флеболог Владислав Орлов рассказал о причинах появления синяков.
Флеболог Орлов констатировал, что появлению синяков часто способствуют физические перегрузки – например, поднятие тяжестей. В этом случае могут происходить микроскопические разрывы мышечных волокон и мелких сосудов, причем гематома возникает только на следующий день после такого повреждения.
Кроме того, причиной синяков могут быть принимаемые препараты. В частности, такое возможно, если человек принимает аспирин, антикоагулянты, гормональные средства.
Орлов добавил, что нередко возникновение синяков, которые нельзя объяснить какими-то травмами, является сигналом того, что организм испытывает дефицит витаминов.
«При дефиците витаминов группы C, K и P снижается эластичность и упругость сосудистой стенки, повышается ее ломкость, что может вызвать появление синяков».
Флеболог подчеркнул, что быстро возникающие синяки могут говорить о развитии злокачественного процесса, Орлов заявил, что легко образуемые гематомы являются серьезным поводом для обращения к врачу, поскольку могут быть симптомом рака крови.
«При лейкемии синяки возникают из-за нехватки тромбоцитов и нарушения свертываемости крови», - объяснил специалист «Москве 24».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что холодная погода может делать кровь склонной к свертыванию и тромбозу.
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Владислав Орлов
Здоровье
врач-флеболог, кандидат медицинских наук
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