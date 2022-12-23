Иммунолог Жемчугов: лечиться от простуды «Терафлю» небезопасно

«Терафлю – не противовоспалительный препарат, он просто сбивает температуру. Это не лечение. Парацетамол, который туда входит, он очень плохой», - сообщил иммунолог «Известиям».

«все больше данных, что [из-за препарата] очень сильно повреждается печень».

Врач Жемчугов отметил в интервью, что пациентам часто советуют не сбивать температуру, пока она не станет достаточно высокой – выше 38 градусов. Доктор медицинских наук не согласен с тем, что это правильно. По словам специалиста, как только проявляются первые признаки простуды, необходимо прибегать к противовоспалительно терапии, принимая соответствующие препараты. Он объяснил, что отсутствие лечения может привести к развитию тяжелых осложнений, включая пневмонию, воспаление мозга.Говоря о препаратах, которые можно использовать для борьбы с простудой, Жемчугов скептически высказался об использовании популярного средства «Терафлю». Специалист посоветовал не использовать его, поскольку препарат не является противовоспалительным.Жемчугов высказался о том, что данное средство снабжается добавками, обеспечивающими ему приятный вкус. Вдобавок умело разрекламировано. Все это обеспечивает ему популярность в широких слоях населения. Но пить его небезопасно –Специалист посоветовал при признаках ОРВИ связаться с врачом, а до его появления использовать в качестве противовоспалительных средств аспирин или анальгин. Дальнейшее лекарственное лечение определит уже врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда нужно вызывать скорую помощь при высокой температуре.

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