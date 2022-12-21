Рекомендация Минздрава: вызывать скорую при высокой температуре следует ночью

«людям с симптомами ОРВИ при температуре выше 38 градусов рекомендуется вызывать скорую помощь в ночное время, а в дневное следует пригласить медика из поликлиники».

«Тенденция вызывать карету увеличилась во время пандемии COVID-19. Россиянам следует обрести больше сознательности в этом вопросе», - поделился мнением Сергей Багненко.

Представитель Минздрава РФ Сергей Багненко констатировал, чтоБагненко объяснил такую рекомендацию необходимостью ослаблять те значительные нагрузки, которые сегодня испытывает служба скорой помощи из-за мощного всплеска заболеваемости респираторными инфекциями. По словам эксперта, обращение в скорую помощь днем при работающих поликлиниках создает опасность того, что работа скорой помощи окажется заблокированной. В результате люди, которым экстренная помощь необходима по жизненным показаниям рискуют не получить ее.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда лучше принимать ибупрофена, а когда – парацетамол.

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