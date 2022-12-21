Рекомендация Минздрава: вызывать скорую при высокой температуре следует ночью

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измерение температуры

Заболевшим ОРВИ россиянам рекомендуется обращаться в скорую ночью в тех случаях, когда температура тела превышает 38 градусов.

Представитель Минздрава РФ Сергей Багненко констатировал, что

Врач назвал симптомы, требующие немедленного вызова скорой помощи


«людям с симптомами ОРВИ при температуре выше 38 градусов рекомендуется вызывать скорую помощь в ночное время, а в дневное следует пригласить медика из поликлиники».

Багненко объяснил такую рекомендацию необходимостью ослаблять те значительные нагрузки, которые сегодня испытывает служба скорой помощи из-за мощного всплеска заболеваемости респираторными инфекциями. По словам эксперта, обращение в скорую помощь днем при работающих поликлиниках создает опасность того, что работа скорой помощи окажется заблокированной. В результате люди, которым экстренная помощь необходима по жизненным показаниям рискуют не получить ее.

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«Тенденция вызывать карету увеличилась во время пандемии COVID-19. Россиянам следует обрести больше сознательности в этом вопросе», - поделился мнением Сергей Багненко.

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Сергей Багненко
Сергей Багненко
Здоровье
главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор
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Теги : скорая помощь, высокая температура, Сергей Багненко