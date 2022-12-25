Подсластитель аспартам связан с изменениями в мозге, которые передаются через поколения

"Недавнее исследование обнаружило потенциальную связь между потреблением аспартама и тревожностью, а также эпигенетическими изменениями в мозге. Популярный подсластитель вызывает симптомы тревоги в мозгу мышей. Поведение было вызвано эпигенетическими изменениями, появляющимися в миндалевидном теле мозга. Еще более тревожным является тот факт, что изменения в структуре мозга сохранялись до двух последующих поколений", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Аспартам стал повсеместным с тех пор, как его рекомендовали диабетикам в качестве альтернативы сахаросодержащим продуктам и напиткам. Однако его использование может вызвать проблемы у некоторых людей, которые не могут его усваивать. В недавних научных исследованиях было показано, что подсластитель изменяет структуру мозга, настраивая его на психические расстройства, такие как тревога.Исследователи заявляют, что эти результаты подчеркивают необходимость дальнейших исследований связи между аспартамом и тревогой у людей. Результаты согласуются с предыдущими исследованиями, которые показали, что люди, потребляющие большое количество аспартама, чаще сообщают о беспокойстве, чем те, кто потребляет меньшее количество аспартама.Кроме того, исследование обнаружило связь между искусственными сладостями и заболеваниями системы кровообращения. Выяснилось, что регулярное употребление искусственных подсластителей было связано с 9-процентным увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний.Аспартам является подсластителем, широко используемым населением в целом, поскольку он в 200 раз слаще сахарозы или столового сахара. Он присутствует в самых разных продуктах,Некоторые потенциальные риски для здоровья, связанные с подсластителем, включают головные боли, рак и головокружение, но исследования, подтверждающие эти утверждения, остаются безрезультатными.Ранее МедикФорум писал о самую полезной специи для диабетиков.

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