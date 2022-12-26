Признаки кашля, которые сигнализируют об опухоли в легких
Аномальные клетки в легких превращаются в раковую опухоль, что может привести к внешним симптомам.
Люди могут не осознавать, что они действительно страдают от рака легких, поскольку симптомы могут проявляться при других заболеваниях. Возьмем, к примеру, кашель, который может быть результатом простуды, гриппа или астмы. Кашель также может быть признаком рака легких, но только если он соответствует определенным критериям.
Затяжной кашель, который не проходит в течение трех недель, должен быть проверен врачом, поскольку он может указывать на рак легких.
«На ранних стадиях обычно нет признаков или симптомов рака легких. Если у вас длительный кашель, который «усугубляется», это также может быть признаком потенциально смертельного заболевания. Если при кашле появляется кровь, об этом также следует как можно скорее сообщить своему лечащему врачу», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Еще одним возможным признаком рака легких является боль при кашле.
Другие симптомы рака легких могут включать рецидивирующие инфекции грудной клетки, постоянную одышку, усталость, потерю аппетита или необъяснимую потерю веса.
Одним из менее распространенных признаков рака легких является «барабанная палочка», то есть изменение внешнего вида пальцев, например, искривление или увеличение кончиков пальцев.
Рак легких также может привести к:
- Трудность глотания
- хрипы
- Хриплый голос
- Отек лица или шеи
- Постоянная боль в груди или плече
«Обратитесь к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо из основных симптомов рака легких или любой из менее распространенных симптомов».
Тип рака легких у человека зависит от типа клеток, в которых зародился рак.
Две основные группы первичного рака легкого:
- Мелкоклеточный рак легкого (МРЛ)
- Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ)
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