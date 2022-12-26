Признаки кашля, которые сигнализируют об опухоли в легких

«На ранних стадиях обычно нет признаков или симптомов рака легких. Если у вас длительный кашель, который «усугубляется», это также может быть признаком потенциально смертельного заболевания. Если при кашле появляется кровь, об этом также следует как можно скорее сообщить своему лечащему врачу», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Трудность глотания

хрипы

Хриплый голос

Отек лица или шеи

Постоянная боль в груди или плече

«Обратитесь к врачу общей практики, если у вас есть какие-либо из основных симптомов рака легких или любой из менее распространенных симптомов».

Мелкоклеточный рак легкого (МРЛ)

Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ)

Люди могут не осознавать, что они действительно страдают от рака легких, поскольку симптомы могут проявляться при других заболеваниях. Возьмем, к примеру, кашель, который может быть результатом простуды, гриппа или астмы. Кашель также может быть признаком рака легких, но только если он соответствует определенным критериям.Затяжной кашель, который не проходит в течение трех недель, должен быть проверен врачом, поскольку он может указывать на рак легких.Еще одним возможным признаком рака легких являетсяДругие симптомы рака легких могут включатьОдним из менее распространенных признаков рака легких является «барабанная палочка», то есть изменение внешнего вида пальцев, например, искривление или увеличение кончиков пальцев.Тип рака легких у человека зависит от типа клеток, в которых зародился рак.Две основные группы первичного рака легкого:Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых магнием.

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