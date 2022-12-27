Травма от падения на льду может оказаться смертельно опасной

«ушибы, вывихи, переломы, сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы».

Резкая сильная боль, которая нарастает со временем.

Отек и гематома в месте травмы.

Нарушение или отсутствие нормальной подвижности.

Видимая деформация.

«При такой травме велик риск таких осложнений, как несращение перелома, что может грозить летальным исходом, если своевременно не обратиться к врачу», - предупредил травматолог.

Врач-травматолог рассказал в интервью, какие травмы россияне чаще всего получают, падая во время гололеда:Роман Ворожбит перечислил симптомы, по которым можно определить серьезную травму.Специалист подчеркнул, что при травме нельзя пытаться возобновлять движение поврежденной конечностью. В результате таких действий возможны опасные осложнения, включая повреждение сосуда осколком кости и внутреннее кровотечение.Ворожбит объяснил «Невским Новостям», что неудачное падение зимой особенно опасно для пенсионеров. Самыми частыми травмами пожилых людей в период гололеда являются перелом лучевой кости, а также переломы костей лодыжек и голени. Кроме того, пенсионеры рискуют пострадать от тяжелых последствий перелома шейки бедренной кости. В худшем случае осложнением этой травмы может стать летальный исход.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что короткие пуховики зимой подрывают женское здоровье.

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