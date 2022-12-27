Травма от падения на льду может оказаться смертельно опасной
Травматолог Роман Ворожбит назвал самую опасную в своих последствиях травму, которую можно заполучить зимой от падения на льду или скользких поверхностях.
Врач-травматолог рассказал в интервью, какие травмы россияне чаще всего получают, падая во время гололеда:
«ушибы, вывихи, переломы, сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы».
Роман Ворожбит перечислил симптомы, по которым можно определить серьезную травму.
- Резкая сильная боль, которая нарастает со временем.
- Отек и гематома в месте травмы.
- Нарушение или отсутствие нормальной подвижности.
- Видимая деформация.
Ворожбит объяснил «Невским Новостям», что неудачное падение зимой особенно опасно для пенсионеров. Самыми частыми травмами пожилых людей в период гололеда являются перелом лучевой кости, а также переломы костей лодыжек и голени. Кроме того, пенсионеры рискуют пострадать от тяжелых последствий перелома шейки бедренной кости. В худшем случае осложнением этой травмы может стать летальный исход.
«При такой травме велик риск таких осложнений, как несращение перелома, что может грозить летальным исходом, если своевременно не обратиться к врачу», - предупредил травматолог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что короткие пуховики зимой подрывают женское здоровье.
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Роман Ворожбит
Здоровье
врач-травматолог Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета
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