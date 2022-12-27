Травма от падения на льду может оказаться смертельно опасной

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ноги на льду

Травматолог Роман Ворожбит назвал самую опасную в своих последствиях травму, которую можно заполучить зимой от падения на льду или скользких поверхностях.

Врач-травматолог рассказал в интервью, какие травмы россияне чаще всего получают, падая во время гололеда:

«ушибы, вывихи, переломы, сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы».

Роман Ворожбит перечислил симптомы, по которым можно определить серьезную травму.
  • Резкая сильная боль, которая нарастает со временем.
  • Отек и гематома в месте травмы.
  • Нарушение или отсутствие нормальной подвижности.
  • Видимая деформация.
Специалист подчеркнул, что при травме нельзя пытаться возобновлять движение поврежденной конечностью. В результате таких действий возможны опасные осложнения, включая повреждение сосуда осколком кости и внутреннее кровотечение.

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Ворожбит объяснил «Невским Новостям», что неудачное падение зимой особенно опасно для пенсионеров. Самыми частыми травмами пожилых людей в период гололеда являются перелом лучевой кости, а также переломы костей лодыжек и голени. Кроме того, пенсионеры рискуют пострадать от тяжелых последствий перелома шейки бедренной кости. В худшем случае осложнением этой травмы может стать летальный исход.

Зима может оказаться смертельно опасной


«При такой травме велик риск таких осложнений, как несращение перелома, что может грозить летальным исходом, если своевременно не обратиться к врачу», - предупредил травматолог.

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Роман Ворожбит
Здоровье
врач-травматолог Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета
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