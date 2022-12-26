Врач: короткие пуховики зимой грозят женщинам циститом
Короткие пуховики зимой не защищают в нужной мере органы малого таза от переохлаждения, завила гинеколог Меланя Маилян.
Врач Маилян рассказала в интервью, какими последствиями может обернуться для женщин ношение слишком короткой верхней одежды, не прикрывающей бедра.
«Одежда не по погоде также может стать причиной гипотермии. Например, модницы предпочитают носить укороченную верхнюю одежду, которая недостаточно хорошо сохраняет тепло тела и не защищает органы малого таза от ветра», - констатировала медик.
Беседуя с «Лентой.ру», Меланя Маилян объяснила, что охлаждение вынуждает тело оптимизировать работу систем жизнедеятельности, чтобы справиться с возникшим стрессом. При этом может резко сокращаться кровоснабжение периферийных органов, поскольку организм стремится обеспечить кровью прежде всего сердце и мозг. Такая перестройка негативно сказывается на иммунитете: он ослабевает, делая организм более подверженным инфекциям.
В этих условиях для женщин возрастает риск цистита.
«Инфекции из внешней среды достаточно быстро проникают в мочевой пузырь и вызывают воспаление. Холод в этом случае – отличный помощник, который запускает механизмы развития болезни», - отметила гинеколог.
Симптомы цистита:
- боль внизу живота
- учащенное болезненное мочеиспускание
- изменение цвета мочи
- повышенная температура.
Ранее портал MedikForum.ru писал об обострении болезней у пожилых людей в холода.
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Меланя Маилян
Здоровье
врач-гинеколог
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