Врач: короткие пуховики зимой грозят женщинам циститом

«Одежда не по погоде также может стать причиной гипотермии. Например, модницы предпочитают носить укороченную верхнюю одежду, которая недостаточно хорошо сохраняет тепло тела и не защищает органы малого таза от ветра», - констатировала медик.

«Инфекции из внешней среды достаточно быстро проникают в мочевой пузырь и вызывают воспаление. Холод в этом случае – отличный помощник, который запускает механизмы развития болезни», - отметила гинеколог.

боль внизу живота

учащенное болезненное мочеиспускание

изменение цвета мочи

повышенная температура.

Врач Маилян рассказала в интервью, какими последствиями может обернуться для женщин ношение слишком короткой верхней одежды, не прикрывающей бедра.Беседуя с «Лентой.ру», Меланя Маилян объяснила, что охлаждение вынуждает тело оптимизировать работу систем жизнедеятельности, чтобы справиться с возникшим стрессом. При этом может резко сокращаться кровоснабжение периферийных органов, поскольку организм стремится обеспечить кровью прежде всего сердце и мозг. Такая перестройка негативно сказывается на иммунитете: он ослабевает, делая организм более подверженным инфекциям.В этих условиях для женщин возрастает риск цистита.Симптомы цистита:Маилян подчеркнула, что при данных симптомах нужно незамедлительно обращаться к врачу. Самолечение цистита в случае ошибки чревато развитием почечной патологии – пиелонефрита.Ранее портал MedikForum.ru писал об обострении болезней у пожилых людей в холода.

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