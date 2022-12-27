В новогодние дни можно пострадать от синдрома «праздничного сердца»

«Алкогольные напитки, большие объемы жидкости могут приводить к дисбалансу электролитов, а у пациентов, которые страдают хронической аритмией, все это может спровоцировать нарушение сердечного ритма», - сказала Анастасия Юсупова.

Врач Юсупова рассказала о повышенном риске синдрома «праздничного сердца» в дни новогодних мероприятий и каникул. Беседуя с изданием «Петербургский дневник», кардиолог отметила, что примерно к третьему дню праздников увеличивается число пациентов, которых госпитализируют с приступами аритмии.Кардиолог добавила, что аритмия из-за слишком большого количества съеденного и выпитого может возникнуть даже у здорового человека. Это происходит, когда возникает критический дисбаланс электролитов, влияющий на сердечный ритм. Кроме того, от аритмии могут пострадать генетически склонные к ней люди, которые могут не знать о своей особенности.Также Юсупова констатировала, что праздничное переедание, соленые закуски и слишком большое количество выпитой жидкости за новогодним столом способны ухудшать самочувствие у гипертоников. При повышенном давлении все это может спровоцировать гипертонический криз.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может навредить шампанское людям с болезнями вен.

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