Как может навредить шампанское людям с болезнями вен

«Пациенты, у которых есть проблемы с поверхностными или глубокими венами в виде тромбоза, часто принимают кроверазжижающие препараты. Если употреблять параллельно алкоголь, он усиливает действие лекарств, что может приводить к кровотечениям», – сказал флеболог радио Sputnik.

«Если человек планирует выпить один или два бокала шампанского в новогоднюю ночь, нужно на один день отменить прием лекарств».

Врач объяснил в интервью, как может вредить шампанское людям с болезнями вен. Авакян отметил, что по традиции Новый год встречают именно с этим напитком. Но людям с больными венами нужно быть осторожнее. Если они намерены выпить за праздничным столом один-два фужера шампанского, врач советует им не принимать в этот день лекарства.Авакян повторил, что при приеме кроверазжижающих препаратов его нужно пропускать в день употребления алкоголя.В то же время врач подчеркнул, что людям с мерцательной аритмией, принимающим кроверазжижающие средства, отменять их прием нельзя даже на сутки. Этой категории пациентов абсолютно противопоказан алкоголь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому следует отказаться от употребления мандаринов.

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