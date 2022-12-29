Пульмонолог Гамбарян: после гриппа в легких могут возникнуть рубцы

«Нужно полноценное лечение, чтобы не замещалась легочная ткань соединительной», - констатировала врач.

Пульмонолог Гамбарян проинформировала, в каком случае после перенесенного гриппа в легких человека могут появляться рубцы. Подобное изменение тканей органа может говорить о развитии фиброза – он, в свою очередь, развивается вследствие вирусной пневмонии, которой человек подвергается на фоне гриппа.Беседуя с URA.RU, Маринэ Гамбарян отметила , что при фиброзе пораженные им части легких перестают справляться со своими ключевыми функциями, такими как газообмен, дыхание. Также пульмонолог указала на то, что развитие фиброза, как правило, говорит о сильном и длительном воспалении легких, а также о недостаточнои лечении.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , помогающих поддерживать организм при приеме антибиотиков.

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