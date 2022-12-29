Пульмонолог Гамбарян: после гриппа в легких могут возникнуть рубцы
Последствием гриппа может стать опасный фиброз легочной ткани, при котором в легких образуются рубцы, – об этом сообщила врач-пульмонолог Маринэ Гамбарян.
Пульмонолог Гамбарян проинформировала, в каком случае после перенесенного гриппа в легких человека могут появляться рубцы. Подобное изменение тканей органа может говорить о развитии фиброза – он, в свою очередь, развивается вследствие вирусной пневмонии, которой человек подвергается на фоне гриппа.
Беседуя с URA.RU, Маринэ Гамбарян отметила, что при фиброзе пораженные им части легких перестают справляться со своими ключевыми функциями, такими как газообмен, дыхание. Также пульмонолог указала на то, что развитие фиброза, как правило, говорит о сильном и длительном воспалении легких, а также о недостаточнои лечении.
«Нужно полноценное лечение, чтобы не замещалась легочная ткань соединительной», - констатировала врач.
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Маринэ Гамбарян
Здоровье
врач-пульмонолог, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук
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