Врач посоветовала употреблять определенные продукты при приеме антибиотиков

«При приеме антибиотиков массово погибают полезные кишечные бактерии пробиотики, из-за чего в организме происходят сбои», - объяснила врач «Москве 24».

«Восполнить дефицит полезных бактерий помогут ферментированные продукты – например, квашеная капуста и соленые огурцы. Также пробиотики содержатся в кисломолочных продуктах: кефире, йогурте», - уточнила Юлия Алексеева.

Врач Алексеева напомнила в интервью, что антибиотики способны агрессивно воздействовать на бактериальную флору кишечника. Эти препараты уничтожают патогенные бактерии, но побочным эффектом их приема становится также гибель полезных микроорганизмов, населяющих кишечник. При длительном курсе антибиотиков кишечный микробиом может пострадать очень сильно, что неминуемо скажется на всем организме.Медик посоветовала при приеме данных лекарств употреблять в пищу определенные продукты, помогающие восполнять концентрацию полезных кишечных бактерий.Специалист отметила, что кисломолочные продукты, употребляемые с этой целью, не должны содержать в себе сахар, ароматизаторы, вдобавок у них должен быть достаточно коротким срок хранения. Также врач поделилась важным правилом: употреблять молочные продукты нужно с большим временным промежутком от приема лекарств, поскольку они мешают усваиваться медикаментам.Также людям, которые принимают антибиотики, полезно есть овощи, фрукты, бобовые, крупы, орехи, цельнозерновой хлеб. В данных продуктах содержатся пребиотики, представляющие собой волокна, способствующие развитию и размножению пробиотиков в кишечнике.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких нарушениях нельзя есть холодец.

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