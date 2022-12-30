Иммунолог Скорпилева: осложнения гриппа могут оказаться смертельными



«Причинами смерти после гриппа могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения, а также присоединение вторичной флоры с воспалением легких», - «Причинами смерти после гриппа могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения, а также присоединение вторичной флоры с воспалением легких», - констатировала врач.

«Прививка не спасает вас от заболевания, но от осложнений, тяжелых форм и летальных исходов защищает на 100 процентов», - сказала Скорпилева.

В число потенциально смертоносных осложнений гриппа входят инсульт и инфаркт, сообщила медик. Скорпилева пояснила, что сердечные приступы и инсульты головного мозга, возникающие у переболевших гриппом людей в период двух месяцев после болезни, оцениваются врачами как его осложнение.Также врач-иммунолог рассказала о других осложнениях гриппа, способных оказаться смертельными для болеющих людей.Беседуя с URA.RU, Зоя Скорпилева подчеркнула, что эффективным способом противостоять развитию столь опасных последствий является прививка. Иммунолог уточнила: хотя вакцинация не дает стопроцентной гарантии, что человек не заразиться гриппом, она является настоящим спасением от возможных тяжелых осложнений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно заразиться гриппом через глаза.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.