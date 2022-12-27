Врач рассказала, как происходит заражение гриппом через глаза

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Заражение гриппом через глаза может произойти при попадании инфицированных частиц влаги или контактным способом, сообщила терапевт и кардиолог Юлия Фокина.

Врач Фокина рассказала в интервью как происходит заражение гриппом через глаза. Медик отметила, что риск инфицироваться подобным образом существует в реальности достаточно небольшой. Тем не менее, сбрасывать со счетов такую возможность заражения не стоит.

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«Заражение происходит при попадании капель слюны при чихании больного гриппом человека или касании слизистой глаз руками после прикосновения поверхности, на которой были частицы гриппа», - уточнила специалист.

Беседуя с «Известиями», Фокина добавила, что тщательное соблюдение гигиены в сезон инфекций является одним из проверенных способов профилактики. Важно не  прикасаться к лицу, особенно к слизистым тканям губ, носа, глаз. Не менее важно регулярно мыть руки, особенно после прихода с улицы. Кроме того, в период бушующих ОРВИ предпочтительнее пользоваться индивидуальными полотенцами, постельным бельем, посудой.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что иммунологом Николаем Крючковым был назван редкий признак гриппа в виде дискомфорта в животе.

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Юлия Фокина
Юлия Фокина
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог
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