Врач рассказала, как происходит заражение гриппом через глаза

«Заражение происходит при попадании капель слюны при чихании больного гриппом человека или касании слизистой глаз руками после прикосновения поверхности, на которой были частицы гриппа», - уточнила специалист.

Врач Фокина рассказала в интервью как происходит заражение гриппом через глаза. Медик отметила, что риск инфицироваться подобным образом существует в реальности достаточно небольшой. Тем не менее, сбрасывать со счетов такую возможность заражения не стоит.Беседуя с «Известиями», Фокина добавила, что тщательное соблюдение гигиены в сезон инфекций является одним из проверенных способов профилактики. Важно не прикасаться к лицу, особенно к слизистым тканям губ, носа, глаз. Не менее важно регулярно мыть руки, особенно после прихода с улицы. Кроме того, в период бушующих ОРВИ предпочтительнее пользоваться индивидуальными полотенцами, постельным бельем, посудой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что иммунологом Николаем Крючковым был назван редкий признак гриппа в виде дискомфорта в животе

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