«Различные осложнения на внутренние органы, в том числе сердечно-сосудистой системы, которые могут возникать после гриппа, могут косвенно влиять и сокращать продолжительность жизни», - предостерег Евгений Машковский.

В текущем осенне-зимнем сезоне респираторной инфекцией номер один в России стал грипп. Инфекцию распространяет вирус гриппа A (H1N1), легко передающийся от одного человека к другом и часто вызывающий тяжелую форму заболевания. В интервью врача Евгения Машковского Ura.ru прозвучало предупреждение о том, что грипп может сократить человеку продолжительность жизни.Специалист отметил, что опасность в этом плане представляют осложнения инфекции – в особенности, те, что затрагивают сердечно-сосудистую системуу.Он добавил, что лечение гриппа не должно осуществляться наобум подручными средствами – это требует компетенции медработника, и лечить грипп должен врач. Во избежание осложнений важно в точности следовать предписанной схеме лечения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на заражение гриппом B указывает изменение голоса

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