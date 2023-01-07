Эпидемиолог Гинцбург: симптомом гриппа B является изменение голоса

«Рано или поздно вариант гриппа B может вытеснить в России грипп A, но к эпидемии его распространение привести не должно», - об этом ученый сказал , беседуя с ТАСС.

«Прочие симптомы данного подтипа гриппа сходны с проявлениями других респираторных заболеваний», - добавил Гинцбург, говоря о типе В.

Эпидемиолог Гинцбург отметил в интервью, что бушевавший в последние недели в России гриппа A перестанет быть превалирующей инфекцией – ему на смену придет грипп варианта B.Гинцбург констатировал, что «говорящим» симптомом гриппа B является изменение голоса: в частности, возникает осиплость. Эпидемиолог уточнил, что возникновение данного признака отличает грипп В от гриппа A – первый массово атакует слизистую ткань голосовых связок.Ранее портал MedikForum.ru писал о предстоящем распространении варианта гриппа B в России. Специалисты сообщили, что течение болезни при заражении им может быть не менее тяжелым, чем при гриппе А, но в то же время с его распространением не связывают риск пандемии.

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