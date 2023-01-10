Кардиолог Баклаков назвал часто игнорируемые признаки больного сердца

«Самая опасная ситуация – когда у человека развивается сердечная недостаточность, и сердце не может эффективно сокращаться и перекачивать кровь по телу. Сердечная недостаточность возможна при ИБС, гипертонической болезни, сердечных пороках и других проблемах сердца», - отметил Баклаков.

Слабость, усталость, бессилие, низкий тонус с утра, невозможность выполнять с прежней энергией привычные дела.

Одышка, ощущение нехватки воздуха, которые возникают при обычных нагрузках, а также ощущение удушья в лежачем положении.

Время от времени возникающее головокружение.

Появление холодного обильного пота в привычных условиях (также возможны бледность, дурнота, слабость).

Внезапное учащение пульса, не связанное с эмоциональными переживаниями.

Отеки в ногах (они могут становиться синюшными, холодными).

Кашель и свистящее дыхание, не связанные с простудой.

Необъяснимое снижение аппетита, нежелание есть даже вкусные и любимые блюда, проблемы с пищеварением.

Врач-кардиолог Виталий Баклаков предупредил в интервью, что симптомы, указывающие на проблемы с сердцем, не всегда принимают форму болей или дискомфорта в груди – особенно на ранних этапах. Если, заметив их, обратиться к специалисту, выявить нарушение и начать лечение, можно избежать многих серьезных последствий – например, развития ишемической болезни сердца (ИБС) или сердечной недостаточности.Порталу «Доктор Питер» кардиолог назвал часто игнорируемые признаки больного сердца. Людям, которые замечают их у себя, Баклаков порекомендовал обратиться к медикам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает пережить резкие погодные колебания и скачки температуры.

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