Кардиолог Баклаков назвал часто игнорируемые признаки больного сердца

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отсутствие энергии

Потеря аппетита, слабость, кашель, снижение тонуса могут оказаться ранними предвестниками болезни сердца, но эти и другие признаки часто игнорируются.

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Врач-кардиолог Виталий Баклаков предупредил в интервью, что симптомы, указывающие на проблемы с сердцем, не всегда принимают форму болей или дискомфорта в груди – особенно на ранних этапах. Если, заметив их, обратиться к специалисту, выявить нарушение и начать лечение, можно избежать многих серьезных последствий – например, развития ишемической болезни сердца (ИБС) или сердечной недостаточности.

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«Самая опасная ситуация – когда у человека развивается сердечная недостаточность, и сердце не может эффективно сокращаться и перекачивать кровь по телу. Сердечная недостаточность возможна при ИБС, гипертонической болезни, сердечных пороках и других проблемах сердца», - отметил Баклаков.

Порталу «Доктор Питер» кардиолог назвал часто игнорируемые признаки больного сердца. Людям, которые замечают их у себя, Баклаков порекомендовал обратиться к медикам.
  • Слабость, усталость, бессилие, низкий тонус с утра, невозможность выполнять с прежней энергией привычные дела.
  • Одышка, ощущение нехватки воздуха, которые возникают при обычных нагрузках, а также ощущение удушья в лежачем положении.
  • Время от времени возникающее головокружение.
  • Появление холодного обильного пота в привычных условиях (также возможны бледность, дурнота, слабость).
  • Внезапное учащение пульса, не связанное с эмоциональными переживаниями.
  • Отеки в ногах (они могут становиться синюшными, холодными).
  • Кашель и свистящее дыхание, не связанные с простудой.
  • Необъяснимое снижение аппетита, нежелание есть даже вкусные и любимые блюда, проблемы с пищеварением.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Виталий Баклаков
Виталий Баклаков
Здоровье
врач-кардиолог, терапевт высшей категории
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Теги : признаки болезней сердца, нетипичные симптомы, Виталий Баклаков