Что помогает пережить резкие скачки температуры: объясняет врач
При очень резком похолодании лучше воздерживаться от прогулок на улице, посоветовал врач скорой помощи.
На фоне резких скачков температуры вместе с происходящими при этом колебаниями атмосферного давления многие люди могут ощущать плохое самочувствие, причем происходить это может даже со здоровыми. Реаниматолог из Новосибирска Рашид Кава сообщил в интервью, что в такую погоду человеческий организм тоже становится подвержен резким изменениям артериального давления, кровообращения.
Объясняя, что помогает пережить резкие скачки температуры и погодные «качели», медик сообщил изданию «МК в Новосибирске», что в такие дни лучше воздерживаться от просмотра новостей – негативная информации может способствовать повышению кровяного давления. Если температура за окном резко падает, лучше пережить это дома, минимизировав свои выходы на улицу.
«В такие дни лучше воздержаться от прогулок и проветривать квартиру. Следует больше отдыхать, принимать те же лекарства, что и обычно, давать детям витамины и больше жидкости», - порекомендовал реаниматолог Рашид Кава.
Врач предупредил, что стресс, нагрузки и недосып в неблагоприятный погодный период могут пагубно сказаться на сосудистой системе. По возможности, всего этого нужно избегать
«Уставший человек даже без хронических заболеваний подвержен скачкам давления, а может и упасть в обморок», - отметил специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие проблемы со здоровьем может указывать головокружение.
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Рашид Кава
Здоровье
анестезиолог-реаниматолог скорой помощи
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