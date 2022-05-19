Кардиолог Аскаров назвал признаки появления опухоли в сердце

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боль в груди

В своем интервью кардиолог Азизхон Аскаров назвал перепады артериального давления и чувство нарастающей слабости в числе признаков, указывающих на появление опухоли в сердце.

Когда речь заходит о проблемах с сердцем, то подразумеваются разные нарушения в его функциях, но про опухоли обычно не вспоминают. Между тем, опухоли в сердечной мышце могут возникать так же, как и в других органах, напомнил кардиолог Аскаров.

Врач рассказал изданию «АиФ», что в случае опухоли сердца специалисты говорят о разрастании в этом органе патологической ткани.

«При развитии опухоли сердца разрастающаяся ткань сдавливает его  структуры , вызывая сердечную недостаточность, аритмию, тромбозы», - предостерег кардиолог.

Аскаров уточнил, что чаще всего сердечная опухоль бывает доброкачественной.

«Наиболее часто встречается миксома левого предсердия, которая увеличивается в размерах и нарушает работу сердца».

Медик перечислил симптомы, указывающие на появление новообразовапния в миокарде.
  • Одышка, возникающая при минимальном напряжении.
  • Тупая, ноющая боль в области сердечной мышцы.
  • Учащенное сердцебиение.
  • Нестабильное кровяное давление, его перепады.
  • Слабость, которая кажется все более усиливающейся.
Кардиолог призвал при возникновении данных признаков обязательно обращаться за консультацией и обследованием.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки болезней сердца часто кажутся чем-то другим.
Азизхон Аскаров
Азизхон Аскаров
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук
Теги : болезни сердца, признаки болезней сердца, Азизхон Аскаров