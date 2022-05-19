Кардиолог Аскаров назвал признаки появления опухоли в сердце
В своем интервью кардиолог Азизхон Аскаров назвал перепады артериального давления и чувство нарастающей слабости в числе признаков, указывающих на появление опухоли в сердце.
Когда речь заходит о проблемах с сердцем, то подразумеваются разные нарушения в его функциях, но про опухоли обычно не вспоминают. Между тем, опухоли в сердечной мышце могут возникать так же, как и в других органах, напомнил кардиолог Аскаров.
Врач рассказал изданию «АиФ», что в случае опухоли сердца специалисты говорят о разрастании в этом органе патологической ткани.
«При развитии опухоли сердца разрастающаяся ткань сдавливает его структуры , вызывая сердечную недостаточность, аритмию, тромбозы», - предостерег кардиолог.
Аскаров уточнил, что чаще всего сердечная опухоль бывает доброкачественной.
«Наиболее часто встречается миксома левого предсердия, которая увеличивается в размерах и нарушает работу сердца».
Медик перечислил симптомы, указывающие на появление новообразовапния в миокарде.
- Одышка, возникающая при минимальном напряжении.
- Тупая, ноющая боль в области сердечной мышцы.
- Учащенное сердцебиение.
- Нестабильное кровяное давление, его перепады.
- Слабость, которая кажется все более усиливающейся.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки болезней сердца часто кажутся чем-то другим.
Азизхон Аскаров
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук
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