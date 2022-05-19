Кардиолог Аскаров назвал признаки появления опухоли в сердце

«При развитии опухоли сердца разрастающаяся ткань сдавливает его структуры , вызывая сердечную недостаточность, аритмию, тромбозы», - предостерег кардиолог.

«Наиболее часто встречается миксома левого предсердия, которая увеличивается в размерах и нарушает работу сердца».

Одышка, возникающая при минимальном напряжении.

Тупая, ноющая боль в области сердечной мышцы.

Учащенное сердцебиение.

Нестабильное кровяное давление, его перепады.

Слабость, которая кажется все более усиливающейся.