Врач: волосы могут электризоваться из-за эндокринных нарушений

«Выпадение, сухость волос и электризация может быть сигналом о проблемах с щитовидной железой и надпочечниками», - констатировала специалист.

Зимой с проблемой электризующихся волос сталкиваются многие – на ее появление влияют головные уборы из синтетики, перепады температур и пересушенный из-за обогревателей воздух в помещениях. Однако возникать подобное явление может не только в связи с сезонными обстоятельствами. В комментарии врача Ольги Ивановой «Газете.Ru» прозвучало предупреждение, что волосы, которые становятся склонными к электризации, могут быть внешним проявлением нарушений в работе органов эндокринной системы.Кроме того, волосы могут сильно электризоваться у тех, кто испытывает нехватку витаминов группы В.Иванова посоветовала людям, которые жалуются на плохое состояние волос, не только оценивать его нежелательный косметический эффект, но и осознавать, что первопричиной потери их красоты и густоты могут быть физиологические проблемы. Лучшим решением в этом случае будет консультация с терапевтом и выполнение анализов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким внешним признакам можно узнать о больном сердце.

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