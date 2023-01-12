Врач: волосы могут электризоваться из-за эндокринных нарушений

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проблемы с волосами

Если волосы постоянно электризуются, это может сигнализировать о нарушениях в эндокринной системе организма, сообщила врач Ольга Иванова.

Зимой с проблемой электризующихся волос сталкиваются многие – на ее появление влияют головные уборы из синтетики, перепады температур и пересушенный из-за обогревателей воздух в помещениях. Однако возникать подобное явление может не только в связи с сезонными обстоятельствами. В комментарии врача Ольги Ивановой «Газете.Ru» прозвучало предупреждение, что волосы, которые становятся склонными к электризации, могут быть внешним проявлением нарушений в работе органов эндокринной системы.

Почему волосы электризуются и как это исправить


«Выпадение, сухость волос и электризация может быть сигналом о проблемах с щитовидной железой и надпочечниками», - констатировала специалист.

Кроме того, волосы могут сильно электризоваться у тех, кто испытывает нехватку витаминов группы В.

Иванова посоветовала людям, которые жалуются на плохое состояние волос, не только оценивать его нежелательный косметический эффект, но и осознавать, что первопричиной потери их красоты и густоты могут быть физиологические проблемы. Лучшим решением в этом случае будет консультация с терапевтом и выполнение анализов.

Электризуются волосы: как быстро решить проблему


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Ольга Иванова
Здоровье
врач превентивной медицины
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