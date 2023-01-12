На больное сердце указывают красное лицо и другие внешние признаки

«Речь идет не об эпизодическом изменении цвета при волнении или сильных эмоциях, а о стабильном покраснении, которое не проходит даже, когда вы спите. Это может говорить о повышенном давлении», - объяснил кардиолог «Газете.Ru».

«сигналом проблем с сердцем могут быть бледные и холодные ноги».

Врач Ефремкин перечислил в интервью внешние признаки кардиологических проблем. Одним из них он назвал красноту лица.Другим внешним проявлением больного сердца является цианоз или акроцианоз. При цианозе кожа и слизистые оболочки приобретают синий оттенок. При акроцианозе синюшными становятся отдаленные от сердца участки тела – например, пальцы, ушные раковины, кончик носа. Подобного рода посинение указывает на сердечную недостаточность.Также, добавил Ефремкин,Специалист уточнил, что если на ногах также начинает уменьшаться мышечная масса или возникают стойкие, подолгу не заживающие повреждения, у человека можно заподозрить нарушенное артериальное кровоснабжение и атеросклероз нижних конечностей.Еще один малоприятный внешний симптом, связанный с возможным сердечным заболеванием, – ксантелазмы или ксантомы, небольшие мягкие образования, возникающие в области глаз. В виде таких «комочков» проявляется наследственная гиперхолестеринемия, при которой уровень холестерина в крови является повышенным с ранних лет и возникает предрасположенность к преждевременному атеросклерозу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянно холодные руки и ноги могут объясняться опасными патологиями

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