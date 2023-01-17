Названы средства, которые помогают при любых ОРВИ

«Универсальных средств, которые гарантированно помогают всем, не существует, – все зависит от защитных свойств организма человека в каждом конкретном случае, а также от тяжести заболевания».

Средства, которые могут помогать при любых ОРВИ – это водный раствор с солью для полоскания ротоглотки, назальные капли для облегчения дыхания и парацетамол для снижения высокой температуры и борьбы с лихорадкой. О проверенных средствах, актуальных при любой респираторной инфекции, проинформировал aif.ru Медицинские эксперты издания уточнили, что для изготовления раствора нужно смешать треть ложки соли со стаканом теплой воды, а при использовании капель важно не применять их дольше срока, указанного в инструкции, во избежание привыкания. Применять парацетамол желательно, если температура тела превышает 38 градусов.Терапевт Александр Карабиненко, комментируя эффективность средств от ОРВИ, отметил:Карабиненко добавил, что к надежным средствам, действительно помогающим в борьбе с сезонными инфекциями, также можно отнести прививку и препараты с интерфероном.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач посоветовал россиянам после гриппа принимать поливитаминные препараты.

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